Nieuwe gevallen van gewonde dieren tijdens vuurwerk: "Vuurwerk beter centraliseren"

- Stormweer zorgde voor heel wat schade in Limburg. In Riemst en Heers werden daken van huizen geblazen, terwijl in Beringen en Lanaken bomen op woningen vielen. De brandweer in Limburg kreeg in totaal meer dan 600 oproepen binnen. - Het vuurwerk zou met oudejaar beter gecentraliseerd worden om zo de overlast voor dieren te beperken. Dat zegt Sil Janssen van het Natuurhulpcentrum na de vele berichten van dieren die gewond geraakten tijdens paniekaanvallen. - Koperdieven hebben een achtste kerk bestolen. Ook de regenpijpen van de parochiekerk van Sint-Huibrechts-Lille bij Neerpelt zijn verdwenen. - En de solden zijn gestart. Al was het nog niet over de koppen lopen in Hasselt.