Nieuwe zoekactie naar vermiste Ronald Vandereycken in Lanakense bossen

Vanochtend heeft de politie een nieuwe zoekactie opgezet in de Lanakense bossen naar de vermiste Genkenaar Ronald Vandereycken. De man is al vermist sinds 3 juni 2017. Het signaal van zijn gsm werd het laatst opgepikt in de buurt van de bossen.



Genkenaar Ronald Vandereycken is sinds zaterdag 3 juni vorig jaar vermist, nadat hij voor het laatst werd gezien in het centrum van Genk. Eind juli vorig jaar werd zijn auto gevonden in het Albertkanaal in Lanaken. Na verschillende zoekacties in Bilzen, Lanaken en zelfs Maastricht, ontbreekt nog steeds elk spoor naar de man.

In juli 2017 werd wel een verdachte uit Bilzen aangehouden. De man zit nog steeds in de cel, maar de verdachte lost niets over de verdwijningszaak rond Vandereycken. In 2003 stond diezelfde Bilzenaar al terecht voor de moord op een Maastrichtenaar, die tot de dood gemarteld zou zijn. Maar hij werd vrijgesproken bij gebrek aan bewijzen. Van de Maastrichtenaar is nooit iets terugvonden.