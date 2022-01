- De vaccinatiecentra bereiden zich voor op de vacinatiecampagne voor kinderen. In sommige gemeenten wordt er op school geprikt, anderen proberen het vaccinatiecentrum zo leuk mogelijk in te kleden.- Volgens minister Wouter Beke is de kans bijzonder groot dat het leger ingezet zal worden als Omikron voor teveel personeelsuitval zorgt in de ziekenhuizen.- In Bocholt worden de dieren bij een vogelkweker geruimd na een uitbraak van vogelgriep. Omliggende bedrijven en buurtbewoners wordt gevraagd om extra voorzichtig te zijn.- Ondanks het slechte weer is het druk in de winkelstraten. De vele Nederlanders zorgen ervoor dat vele winkeliers de meest succesvolle kerstvakantie in jaren achter de rug hebben.- En het legendarisch duo We Two krijgt een eigen documentaire.