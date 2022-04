- De paasvakantie was een groot succes voor de Limburgse middenstand. Vooral het mooie weer lokte de afgelopen week heel wat shoppers naar de Limburgse winkelstraten. - De Hasseltse ondernemer Raf Tilliard blaast de horeca in Koersel Kapelleke in Beringen nieuw leven in. Het recreatiegebied is volgens hem de verborgen parel aan de kroon van het Limburgse toerisme. - Het Europark in Houthalen-Helchteren krijgt de krachtigste laadpaal die beschikbaar is op de markt. - Het is feest in Genk want daar viert C-Mine Expeditie zijn tiende verjaardag. - En in Bilzen werd vandaag het startschot gegeven voor de tweede etappe van de Ster van Zuid-Limburg, de wedstrijd waar u nu al de wereldtoppers van morgen aan het werk kan zien.