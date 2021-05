Ontploffing bij zinkbedrijf in Houthalen, arbeider loopt zware brandwonden op

In Houthalen-Helchteren is deze ochtend een arbeider zwaar verbrand geraakt bij een ontploffing in een verzinkingsbedrijf. Door een chemische reactie was er een explosie aan een van de zinkbaden. Een tweede arbeider liep lichte verwondingen op.

De ontploffing gebeurde rond half zeven in het bedrijf Galva Power op het industrieterrein Centrum-Zuid in Houthalen. Een chemische reactie leidde tot een explosie in een van de zinkvaten, waardoor heet en vloeibaar staal over de bak stroomde. Een van de arbeiders raakte hierbij zwaar verbrand en werd met de ambulance naar het brandwondencentrum gebracht. Een collega die hulp bood aan het verbrande slachtoffer, liep zelf lichte brandwonden op. De brandweer Oost-Limburg hoefde niet te blussen, omdat de explosie geen brand veroorzaakte. De oorzaak van de ontploffing is nog niet duidelijk.