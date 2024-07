Onze man in de VS: "Extra veiligheidsmaatregelen na aanslag op Trump."

door Jarne Scheepers

In de Verenigde Staten is presidentskandidaat Donald Trump gisteren beschoten tijdens een verkiezingsrally in de staat Pensylvania. Trump werd geraakt in het oor, maar verkeert voor de rest in goede gezondheid. De schutter zou een 20-jarige man zijn, die zelf sympathiën heeft voor de republikeinse partij. Over het motief van de dader is nog niets bekend. Er worden op verschillende plekken extra veiligheidsmaatregelen genomen, vertelt TVL journalist Yarne Puts, die momenteel in de Verenigde Staten is.