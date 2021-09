Ook Sint-Franciscuscollege in Heusden vaccineert leerlingen in de klas

door Tine Oyen

Het Sint-Franciscuscollege in Heusden-Zolder vaccineert de leerlingen op school en wil ze zo de gelegenheid geven om zorgeloos op schoolreis te gaan. Wie niet gevaccineerd is, mag ook mee. Maar die leerlingen kunnen wel geweigerd worden in musea of op een terrasje in het buitenland. Om een schoolreis zo aangenaam mogelijk te maken, is het dus best dat zo veel mogelijk leerlingen zich laten vaccineren, luidt het. Het Sint-Francicuscollege mikt in totaal op 50 leerlingen die zich vandaag nog laten prikken.