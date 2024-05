Open VLD behoudt het vertrouwen in Europees lijsttrekker Hilde Vautmans na anonieme beschuldigingen van misbruik van Europees geld.

door Niels Christiaens

Open VLD behoudt het vertrouwen in Europees lijsttrekker Hilde Vautmans na beschuldigingen van misbruik van Europees geld. Volgens Open VLD is het moeilijk om je te verdedigen tegen anonieme aanklachten.

­

In een artikel in Knack getuigen ex-werknemers anoniem over een toxische werksfeer bij de Truiense Hilde Vautmans. Er is sprake van WhatsAppterreur, onredelijke eisen en openbare vernederingen. Vautmans zou haar medewerkers in het Europees parlement ook inzetten voor werk dat in strijd is met de regels. Ze zouden voor haar in Sint-Truiden campagne moeten voeren of moeten meewerken aan een lokale horecagids. Volgens Open VLD is het opvallend dat er geen enkele klacht is ingediend tegen Vautmans, die in één adem ook één van de hardst werkende Europese parlementsleden wordt genoemd. Vlak voor deze uitzending confronteerde onze politieke journalist Luc Moons Hilde Vautmans met de aantijgingen.