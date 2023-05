Open Vld bevraagt 10.000 Zonhovenaren over gemeentebestuur

- De raad van bestuur van de Sportschool in Hasselt verlengt de schorsing van de leerkrachten die racistische, homofobe en seksistische opmerkingen maakten in een WhatsAppgroep. Dat verneemt TV Limburg uit goede bron.- 56 procent van de Wellenaren is tegen een fusie. Dat blijkt uit een rondvraag van onze redactie. Als het referendum de uitslag bevestigt, zal Wellen niet ingaan op fusiegesprekken en er zelf ook geen opstarten.- Lydia Peeters trekt bij de verkiezingen de Vlaamse lijst voor haar partij Open VLD. We hebben een gesprek met de minister in de aanloop naar het partijcongres dit weekend.- De stad Bilzen komt maar liefst vier keer voor in de nieuwe Vlaamse canon. Volgens de Bilzerse journalist Walter Pauli is Limburg goed vertegenwoordigd in de canon.- En het aanhoudende regenweer werkt steeds meer mensen op de heupen. Wie de zon wil zien, moet naar het buitenland. Tot het einde van de maand blijven de temperaturen aan de lage kant.