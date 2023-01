Opnieuw aanslag met vuurwerkbom in Maasmechelen

Voor de tweede opeenvolgende nacht hebben onbekenden een vuurwerkbom tot ontploffing gebracht in een huis in Maasmechelen. Dat gebeurde rond 3 uur vannacht aan de bevrijdingslaan in Eisden-Tuinwijk. In het huis woont de moeder van de 18-jarige jongen die geviseerd wordt. Er is een link met de aanslag die gisteren op het ander adres in Maasmechelen gebeurde. Daar woont de jongen in bij zijn grootvader. Burgemeester Raf Terwingen bevestigt dat het gaat om een afrekening in het drugsmilieu. Er vielen geen gewonden. Er is wel materiële schade aan de voordeur van het huis. Het onderzoek zal worden verdergezet door de politiezone Lanaken-Maasmechelen, samen met de federale gerechtelijke politie Limburg. De speurders vragen aan mogelijke getuigen van deze feiten om zich te melden bij de lokale politie op het nummer 089/474747.