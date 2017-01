Opnieuw verontrustende resultaten na metingen zware metalen in Genk Zuid

Het milieuprobleem in Genk-Zuid is nog niet voorbij, en er is nog steeds een reële bedreiging voor de gezondheid van de mensen. Dat zegt dokter Harry Dewitte, op basis van nieuwe metingen naar zware metalen.

Vanaf 2014 zijn de waarden voor chroom en nikkel opnieuw gestegen. Vanaf 2015 zijn ze zelfs opnieuw sterk gestegen. We zitten terug over de limiet van de Europese norm van 20 ng/m³ lucht voor nikkel, en ver boven de gezondheidsnorm van 2,5 ng/m³ lucht van de Wereld Gezondheids Organisatie.

Volgens Dewitte is er een verband tussen de hoger meetwaarden en de gestegen productie bij Aperam. "De metingen die tot nu toe gepubliceerd werden door de Vlaamse Milieu Maatschappij, zijn de metingen van het “totale Chroom”. Het totale Chroom bevat ongevaarlijk Cr3 en het zeer gevaarlijke Cr6. Aperam kreeg als bijzondere voorwaarde van zijn milieuvergunning een meting van Cr6 gehalte. Deze metingen moesten beschikbaar zijn tegen juni 2016. Aperam vroeg en kreeg uitstel tot september en de belofte was er dat die zouden gepubliceerd worden vandaag, 19 januari 2017. Het is daarom spijtig dat er daarover niet gecommuniceerd wordt." Uit nieuwe medische onderzoeken blijkt dat Chroom6 gevaarlijker is dan tot nu toe gedacht, zegt Dewitte. Uit die studies blijkt ook, dat niet alleen de gemiddelde waarden van belang zijn, maar ook de piekwaarden van Chroom blootstelling. Deze piekwaarden ontbreken in de voorstelling van de resultaten.