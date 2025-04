Hulpverleners pleiten voor maatwerk druggebruikers nu parket nultolerantie wil

door Dirk Billion

Niet alle druggebruik is problematisch. Toch moeten we meer inzetten op vroegdetectie en vroeginterventie vanuit de zorg. Dat zegt Integra Limburg dat de zorg organiseert rond middelenmisbruik in een reactie op het parket dat pleit voor een bijna nultolerantie voor drugs. Topman Geert Vanham van Integra is in dialoog met het parket en begrijpt dat justitie druggebruik ontmoedigt voor de maatschappelijke veiligheid. Toch wil hij niet elke druggebruiker over dezelfde kam scheren en pleit hij voor maatwerk.