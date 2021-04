Ouders maken zich zorgen over kinderen: "Zijn ze depressief?"

Beringenaren hebben zich de afgelopen maand geëngageerd om meisjes en vrouwen in armoede te steunen. De inzamelactie van menstruatieproducten – die eindigde op 8 maart – toonde aan dat de nood naar deze producten hoog was. "In totaal zijn er 300 pakjes maandverbanden en tampons ingezameld. Het succes van de inzamelactie toont aan dat velen de ernst van deze armoedeproblematiek erkennen en zich engageren om deze meisjes en vrouwen te helpen," zegt Burgemeester Thomas Vints. De volgende stap is het verdelen van de menstruatieproducten. "In samenwerking met Sint-Vincentius en RIMO vzw, zorgen we dat degenen die het nodig hebben, de producten ontvangen. De buurtwerkers van RIMO vzw komen wekelijks in contact met kwetsbare gezinnen. Naargelang de situatie, zullen zij de verdeling monitoren. Sint-Vincentius verdeelt de nodige producten via de voedselpakketten. Deze maand ontvangen 150 meisjes en vrouwen een menstruatiepakketje," aldus schepen Hilal Yalçin. "Naast het inzamelen van de producten, willen we stapsgewijs het taboe rond menstruatie doorbreken. Een taboe eist namelijk haar tol op het mentaal en fysiek welzijn van meisjes en vrouwen. Als stad willen we blijven inzetten op acties die zorgen voor een open conversatie, zodat er geluisterd en gepraat kan worden met degenen die er nood aan hebben.", aldus schepen Yalçin. Dankzij de inzet van de lokale ondernemers, konden mensen producten doneren in een box of winkelkar. De Okay in Paal zorgde voor maar liefst twee vollen karren. Daarnaast droegen ook de Colruyt in Beverlo, de Proxy Delhaize in Beringen, de AD Delhaize in Koersel, de Spar in Paal en de Spar in Koersel hun steentje bij.