De Wereldgezondheidsorganisatie slaat alarm over een nieuwe, gevaarlijkere variant van het apenpokkenvirus. Het virus veroorzaakt kenmerkende builen, en de nieuwe variant is aanzienlijk besmettelijker. Waar het virus voorheen voornamelijk via seksueel contact werd overgedragen, kan besmetting nu ook plaatsvinden door speeksel, besmette kleding, of voorwerpen. En in tegenstelling tot vroeger kan de uitslag zich nu over het hele lichaam verspreiden.