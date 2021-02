Paairiffels moeten voortplanting van vissen in Pelt vooruit helpen

Om de vissen in de Warmbeek alle kansen te geven, legt het Limburgs provinciebestuur in samenwerking met ANB en de gemeente Pelt drie paairiffels aan. Dat zijn ondiepe zones waar de vissen zich kunnen voortplanten. De bodem van grind, stenen en zand, waarop de vissen hun eitjes afzetten, zal de viseitjes beschermen. Het water stroomt er ook sneller zodat de eitjes voldoende zuurstof krijgen.



De kwaliteit en het aanbod van paairiffels in waterlopen is de laatste jaren achteruit gegaan. Ook de variatie in stroomsnelheid en zuurstoftoevoer nam af door allerlei ingrepen, zoals rechttrekken van waterlopen. Waterbeheerders maken tegenwoordig veel werk van herstelmaatregelen. Daarbij mag het herstel van de bodem niet ontbreken, aangezien die een belangrijke rol speelt in de ecologische werking van de waterloop. "Met de aanleg van deze paairiffels willen we de habitatkwaliteit van de aanwezige vissen verbeteren om hen meer kansen te geven om zich voort te planten. Dat is goed voor de biodiversiteit", zegt gedeputeerde van Water, Bert Lambrechts.

De drie paairiffels van elk zo’n 12 meter lang komen in de Warmbeek in Pelt ter hoogte van speeltuin De Bosuil. Die locatie werd natuurlijk niet lukraak gekozen. De keuze werd gebaseerd op metingen van de provinciale Vissenwerkgroep die het visbestand in de Limburgse waterlopen monitort.

Waardevolle beek

"De Warmbeek is een zeer waardevolle waterloop in het Bosland", vult schepen Liesbeth Fransen aan. "Naar ecologie, beekstructuur en de kwaliteit van het water is het een Vlaamse topper. Het beeklandschap is landschappelijk, ecologisch en cultuurhistorisch zeer waardevol. Een deel ervan is Europees beschermd Natura 2000-gebied."

"De Warmbeek is bovendien aangeduid als speerpuntgebied in Vlaanderen. Dat wil zeggen dat de waterloop nu al een van de zuiverste waterlopen in Vlaanderen is, en officieel een goede ecologische toestand moet bereiken in 2021", aldus gedeputeerde Lambrechts.