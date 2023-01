Perenbomen in klimaatkoepels UHasselt tonen toekomst van fruitteelt

In 6 koepels van de Ecotron Hasselt University in het Nationaal Park Hoge Kempen in Maasmechelen zijn 12 perenbomen geplant. Onderzoekers zullen gedurende drie jaar de bomen blootstellen aan het verwachte klimaat van 2040. Ze willen nagaan of het nog zin heeft om nieuwe perenbomen te planten met de huidige klimaatverandering.

In 3 koepels simuleren de onderzoekers het klimaat van 2040. Tegen die tijd zal het gemiddeld 2 à 3 graden warmer zijn dan nu het geval is. Ze gaan er ook van uit dat er geen verlaging zal zijn van de CO2-uitstoot. In de 3 andere koepels wordt het huidige klimaat gesimuleerd. De onderzoekers zullen kijken naar de kwantiteit van het fruit, naar de groei van de peren en ze zullen ook de bodemsamenstelling analyseren.

Ook PC Fruit staat achter dit onderzoek. België zit in de top 3 wat betreft de export van peren in de wereld, zeker als het gaat om de Conference. Hiervan wordt 52 procent in Limburg geteeld. Via dit onderzoek kunnen ze de telers beter voorbereiden op de toekomst.