Politie CARMA neemt vier honden in beslag in Genk

Een jonge oehoe die door de Nederlandse Dierenbescherming werd gered uit een walsmachine, is succesvol geadopteerd door een 'oehoemoeder' uit de ENCI-groeve (Maastricht). Op 31 mei slaagde een medewerker van de Nederlandse Dierenbescherming erin een jonge oehoe ternauwernood te redden uit een walsmachine op een industrieterrein in Eygelshoven. Na de reddingsactie werd het jong overgebracht naar het Natuurhulpcentrum. Een grondig onderzoek door de dierenverzorgers bracht geen wonden of kwetsures aan het licht. In principe mocht het oehoejong dus terug vrij, maar op de vindplaats was het risico te groot met al die draaiende machines. Het Natuurhulpcentrum ging, samen met enkele oehoe-deskundigen op zoek naar een andere oplossing: het jong laten opvoeden door een ander oehoe-ouderpaar. Het oog van de Oehoe-werkgroep Nederland viel al snel op het paar in de ENCI-groeve. Omdat de groeve redelijk overzichtelijk is, is het jong hier goed te volgen. Verder wist de werkgroep dat het paar zelf al jongen heeft en dat er voldoende voedsel voorhanden is. Bovendien is de groeve eigendom van Natuurmonumenten, zodat een goede bescherming verzekerd is. Het was even spannend of de ouders het jong zouden accepteren. De Oehoewerkgroep hield het jong nauwlettend in het oog. Blijkbaar kon het ouderpaar het bedelen van het vreemde jong niet weerstaan en al snel werd ook voor dit jong voedsel aangesleept. Nu, bijna een maand later, kan het jong vliegen en zit het samen met de drie andere jongen hoog op een richel op voedsel te wachten. Het zal nog enkele weken duren voordat de jongen zelf op jacht gaan. In september zullen ze naar verwachting de groeve verlaten en op zoek gaan naar een eigen leefgebied.