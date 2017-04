Politie haalt lichaam van man uit water in jachthaven Kinrooi

- Opschudding in Sint-Truiden want daar spoot een werknemer van de jeugddienst pesticiden in een zandbak op een speelplein. Een alerte buurtbewoner filmde het incident. - Infrabel ontkent dat het Limburg links laat liggen. We investeren zeker nog in de Limburgse treininfrastructuur klinkt het fel. - Een Hasselts bedrijf ontwikkelt technologie waardoor kinderen niet meer op een bus vergeten kunnen worden. - En in Zonhoven zijn Jef Daniëls en z'n ganzen onafscheidelijk. Ze volgen hem overal, zelfs als hij een wandeling maakt langs de straat.