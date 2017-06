Politie neemt zes paarden in beslag in Helchteren

* Een promocampagne voor een tattoofestival in Hasselt loopt helemaal uit de hand. Wegen en verkeer laat alle reclameborden verwijderen en stuurt de factuur naar de organisator. * We geven u een exclusieve blik achter de gevels van het hotel aan de oude rentmeesterwoning in Alden Biesen. Het gerenoveerde 17de eeuwse gebouw moet Bilzen nog meer op de toeristische kaart zetten. * 86 procent van de SALK-projecten is uitgevoerd. De historische kloof inzake werkloosheid met Vlaanderen is bijna weggewerkt, enkel op vlak van mobiliteit hinken we nog achterop. Dat blijkt uit het monitoringrapport, dat onze redactie kon inkijken. * En in Overpelt start deze week een nieuw prestigieus, internationaal fotofestival. Op verschillende locaties in de gemeente kan je er fotoreeksen bekijken van fotografen uit binnen- en buitenland.