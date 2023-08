Politie betrapt drie drugsdealers in Zonhoven

Komt er na 35 jaar nog een doorbraak in de zaak van de moord op Marjel Raedschelders uit Aldeneik bij Maaseik? Gisteren zijn persoonlijke spullen uit de archieven in Brussel, met de hulp van politie en parket, overhandigd aan de familie van de jonge vrouw. Daarbij was een handgeschreven agenda van Marjel Raedschelders uit de weken voor haar dood, die mogelijk een nieuw licht werpt op de zaak. Bureau Van Meerbeeck, een onderzoekscollectief van journalist Kurt Wertelaers uit Opglabbeek, heeft zich op vraag van de familie op de coldcase gestort en gaat de zaak verder uitzoeken. Marjel Raedschelders was een journaliste uit Maaseik, die in een appartement in Brussel woonde. Daar werd ze op straat neergestoken. Getuigen zagen nog iemand weglopen, maar de dader is nooit gevat.