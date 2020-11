- We moeten niet hopen op grote versoepelingen tijdens de eindejaarsperiode. Een derde golf moet absoluut vermeden worden, want dat kunnen de ziekenhuizen niet aan. Dat zegt gouverneur Jos Lantmeeters tijdens een bezoek aan het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder.- Ondanks de lockdown gaat morgen het carnavalseizoen van start. Een groot feest zal er niet losbarsten. Heel wat Limburgse steden hebben wel een digitaal alternatief uitgewerkt.- Sociale onrust bij Friesland Campina in Lummen en Yoko Cheese in Genk. De 750 werknemers vrezen voor hun job, nu de hoofddirectie aangekondigd heeft dat ze een 1000-tal banen schrapt in Nederland, België en Duitsland. - Komt er nog een asielcentrum in Bilzen? Exact een jaar geleden werd er brand gesticht in het gebouw dat voor opvang gebruikt zou worden. Burgemeester Johan Sauwens is duidelijk: de stad Bilzen is geen vragende partij voor een asielcentrum. - En Racing Genk stelt officieel z'n nieuwe trainer John van den Brom voor.