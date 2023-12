Politiezone CARMA investeert 35.000 euro in eigen ANPR-systeem omdat nationaal systeem niet werkt

De stier die dagenlang moederziel alleen stond op een eilandje in het midden van de Maas ter hoogte van Lanaken is gered. De eigenaar van de stier, de Nederlandse organisatie Free Nature, schakelde een stevige boot in om naar het eilandje te varen. Daar werd het dier geïsoleerd en verdoofd. Vervolgens kon de stier met de boot naar de oever gebracht worden. Daar kon het met een kraan gesleept worden tot bovenop de dijk. Het dier verhuist nu naar een ander natuurgebied in Nederland.