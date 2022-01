Productomzet BelOrta divisie fruit Borgloon, eerder normaal

Voor groente- en fruitcoöperatie BelOrta was 2021 globaal een recordjaar. De productomzet van BelOrta divisie fruit Borgloon was eerder normaal met zo'n 122 miljoen.

BelOrta haalde met een productomzet van 497 miljoen euro in 2021 haar hoogste omzet ooit. Naast COVID hadden ook de extreem natte zomer, de stijgende grondstofprijzen en de hoge energiekosten hun impact op het verloop en resultaat van 2021.

In de fruitafdeling van Borgloon werden de hoogtes afgewisseld met laagtes in prijzen. De natste zomer sinds het begin der metingen kan daarvoor als grote oorzaak worden aangeduid. Het slechte zomerweer zorgde voor een mindere productie en ook een mindere consumptie van aardbeien en bessen. Het voor- en najaar verliepen wél volgens normale verwachtingen maar dat kon de zwakke zomerperiode niet compenseren.

Het kersenseizoen is afgelopen jaar letterlijk in het water gevallen. Vrieskou in het voorjaar zorgde voor schade op tal van percelen. Bovendien viel de oogstperiode van kersen pal in de periode van uitzonderlijk grote neerslaghoeveelheden, met als gevolg een zeer beperkte oogst. De pruimen, BelOplum®, hadden een normale productie en kenden in september een goede verkoop en consumptie.

Het lage aanbod appels bereikte redelijke prijzen in het voorjaar van 2021 terwijl de, nieuwe, grote oogst in het najaar, gecombineerd met een hoge aanvoer uit Centraal- en Oost-Europa, zorgde voor een stroeve marktsituatie. Bij peren zagen we dan weer een omgekeerd verhaal, met een grote oogst en een moeizamere marktsituatie in het voorjaar en een kleinere Europese oogst met betere prijzen in het najaar.

BelOrta bleef ook in 2021 de weg van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen bewandelen. Zo werd in maart de intentieverklaring “For a planet with no food waste” van Too Good To Go ondertekend. Sindsdien werpt BelOrta zich als Waste Warrior Brand nog nadrukkelijker in de strijd tegen voedselverspilling

Op verpakkingsvlak verduurzaamde BelOrta in 2021 onder meer met de allereerste volledig circulaire aardbeipunnet. Deze innovatieve punnet is gemaakt van 100% gerecycleerde PET (r-Pet) én is zelf opnieuw 100% recycleerbaar.

Een andere belangrijke mijlpaal in 2021 was de omschakeling van blauwe starre kisten naar groene klapkisten. 1 vrachtwagen van dergelijke lege dichtgeklapte klapkisten vervangt zo maar even 5,4 vrachtwagens starre kisten. Daarmee zorgen we voor een jaarlijkse uitstootreductie van 1.080 ton CO2.

In 2022 zal de investering in Borgloon in een nieuw sorteer- en verpakkingscenter afgerond worden. Deze investering is noodzakelijk in de stap naar automatisatie en robotisatie, gezien de stijgende krapte op de arbeidsmarkt, maar past ook in een ruimer kader voor het verder optimaliseren van de commercialisatie van appelen en peren binnen BelOrta.