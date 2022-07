REEKS Jongeren & Welzijn: OverKophuis in Genk zet al 5 jaar deuren open voor jongeren

"Sommige Belgen, vooral de jongeren, komen verzwakt uit de pandemie. Ze hebben nood aan een luisterend oor." Met die woorden kaartte Koning Filip in zijn toespraak voor 21 juli een belangrijk maatschappelijk probleem aan. In een nieuwe TVL-reeks praten we deze week met de jongeren over de problemen die ze ervaren na 2 jaar corona. Maar ook met begeleiders en organisaties die voor ondersteuning zorgen en waken over het mentaal welzijn van onze jeugd. In de eerste aflevering gaan we langs bij Youth At Risk, kortweg YAR, in Hasselt. Zij begeleiden jongeren in het traject naar zelfstandig wonen. In aflevering 1 getuigen Luna & haar coach Tine over de weg die ze het voorbije jaar samen aflegden.