De Hand van Trump (afl. 5): Wat verwachten Limburgers in de USA van Trump 2.0?

door Jarne Scheepers

Morgen legt Donald Trump de eed af als nieuwe president van de Verenigde Staten. In de allerlaatste aflevering van De Hand van Trump praten we met Jan Lamers en Lennart Vermeulen, twee Limburgers die al jaren in de VS wonen en werken. Ze kijken met verbazing naar de wilde plannen die Trump van tevoren heeft aangekondigd. Of hij die ook echt gaat waarmaken? Dat is nog maar de vraag. Wat ze vooral opvalt, is dat de Amerikanen inmiddels helemaal klaar zijn met de politieke strijd van de afgelopen maanden.