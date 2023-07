Renovatie kanaalbrug Sint-Huibrechts-Lille start op 16 augustus

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat in Pelt de brug van de Venderstraat over het kanaal Bocholt-Herentals renoveren. Er komt een nieuwe randbalk in beton die ter plaatse wordt gestort. Ook de waterdichting, leuningen en fietspaden worden vernieuwd. De werken starten op woensdag 16 augustus en duren zo’n 2,5 maand. Tijdens de werken geldt eenrichtingsverkeer op de brug.

“De brug over het kanaal in Sint-Huibrechts-Lille is absoluut aan renovatie toe”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters (Open VLD). “Omdat de bestaande randbalk van de brug niet meer voldoet aan de huidige normen wordt ze vervangen door een nieuwe, ter plaatse gestorte betonnen randbalk. We vernieuwen ook de waterdichting onder de fietspaden. Zo voorkomen we toekomstige waterinsijpeling en betonrot op langere termijn.” Om het rijcomfort te verbeteren, wordt ook een nieuwe toplaag asfalt op de fietspaden voorzien. Ook worden de leuningen van de brug vervangen. De Vlaamse Overheid investeert 450.000 euro in dit project.

Werken van half augustus tot eind oktober

De werken starten op woensdag 16 augustus duren in principe zo’n 2,5 maand. Renovaties van bruggen zijn sterk weersafhankelijk. Deze timing is dan ook op basis van gunstige werf- en weersomstandigheden. In een volgende fase volgt een grondige renovatie van de brug. Voor die werken is er nog geen concrete timing of planning.

Eenrichtingsverkeer

De kanaalbrug wordt zijde per zijde gerenoveerd. Zo blijft verkeer mogelijk over de brug. Fietsers en voetgangers kunnen in twee richtingen over het fietspad aan de kant waar niet wordt gewerkt. Er worden oversteekplaatsen voorzien aan Broekkant en aan de rotonde met de Jos Verlindenstraat. Gemotoriseerd verkeer kan in één richting over de brug: van noord (Achel) naar zuid (Sint-Huibrechts-Lille). In de andere richting geldt een omleiding via de Jos Verlindenstraat, de Sint-Antoniusweg om aan te sluiten op de Hamonterweg in Neerpelt.

Werken aan rotonde

Wellicht in het najaar zal AWV ook werken aan de rotonde in Lille. Daar wordt de situatie voor de fietsers verbeterd door de fietspaden afgescheiden buiten de rotonde te leggen. Er zijn ook enkele riolerings- en nutswerken noodzakelijk.