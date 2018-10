Politiek Ruzie in Herstappe: "Burgemeester schreef dochter en schoonzoon in voor extra stemmen"

Niels Christiaens staat in Herstappe bij de oud-burgemeester Prosmans en zijn tegenkandidaat Lowet. Prosmans is tevreden met de uitslag, ook al moet hij de burgemeesterssjerp afgeven. De naar alle waarschijnlijkheid nieuwe burgemeester, Leon Lowet, is scherp voor Prosmans. "We hadden liever een zetel meer gehad, maar daarvoor kwamen we één stem tekort. En daar moet ik de huidige burgemeester voor feliciteren. Hij heeft zijn dochter en schoonzoon hier ingeschreven, en intussen zijn zij weer uitgeschreven".