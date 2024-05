Habib El Ouakili (RoodGroen ): "De Hasselaar beslist in oktober over mijn politieke toekomst"

door Dirk Billion

Eind dit jaar zal Habib El Ouakili een keuze maken tussen zijn rol als baas bij de vakbond en zijn politieke mandaat. En de Hasselaar speelt daar bij de verkiezingen van 13 oktober een belangrijke rol in. Want de schepen van onderwijs, sport en evenementen wil een krachtig signaal. Vorige week is El Ouakili met een monsterscore van 96 procent verkozen tot voorzitter van ABVV Limburg. In juni komt hij niet op bij de verkiezingen, maar hij is al volop bezig met de sociale verkiezingen die starten op 13 mei.