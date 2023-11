Sappi-medewerkers wachten CEO Sappi Europe op in Lanaken

Dries Hoebers van Hotec wint de award "Genker Ondernemer van het Jaar 2023" van UNIZO Genk. Hij volgt hiermee Gianfranco Raineri op. Voor de vierde keer organiseerde UNIZO Genk de awarduitreiking "Genker Ondernemer van het Jaar". Dries Hoebers van Hotec kwam als grote winnaar uit de bus. De uitreiking vond plaats bij Tectum te Genk. HOTEC maakt trappen en deuren in eigen atelier. “Ik ben zeer vereerd maar vooral ook verrast om als winnaar uit de bus te komen” zegt de bescheiden Dries. “Ik draag de award op aan mijn broer Yannick en neef Geert (tevens petekind van papa Hoebers) met wie ik het bedrijf run. Het winnen van deze award was ondenkbaar zonder de inzet en gedrevenheid van heel het team”. Dries Hoebers is met z'n 32 jaar een jonge ondernemer die durft te investeren in moeilijker tijden. Zo investeerde hij pas in 2 nieuwe CC machines om deuren te produceren want innoveren is vandaag ondenkbaar volgens Hoebers. Bovendien creëert hij arbeidskansen voor mensen in een kwetsbare positie waardoor HOTEC vandaag met zijn 40 medewerkers verder timmert aan de toekomst van het familiaal bedrijf.