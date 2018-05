Schapenhouders kunnen vanaf nu schadevergoeding krijgen na aanval wolf

- In Bree komt een tiener uit Opglabbeek om het leven bij een ongeval met zijn bromfiets. - Nog in Bree heeft een onbekende een groot edelhert doodgereden. Het gaat mogelijk om een dier dat is uitgezet in Nederland en dan over de grens ontsnapt is - VOKA Limburg waarschuwt de politici om de provincie niet af te schaffen. De werkgeversorganisatie eist een krachtig provinciebestuur met vier topgedeputeerden. We praten er in de studio over met N-VA-kopstuk Jos Lantmeeters - Een topman van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie pleit op het X-festival in Genk voor de bouw van dorpen op de maan - En TVL-sterrenchef Jo Grootaers kookt vanaf zaterdag opnieuw op uw scherm. Hij zet vooral Limburgse producten op tafel