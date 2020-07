Sint-Truiden bant alle evenementen tot maart volgend jaar

Aan het autokeuringsstation in Heers lopen de wachttijden voor de vrije keuring op. Dat is vooral een probleem voor de handelaars in tweedehandswagens. Een autohandelaar uit Tongeren kampeerde vannacht zelfs in één van zijn wagens aan de autokeuring om zeker als eerste aan de beurt te komen. Het keuringsstation in Heers krijgt veel Waalse klanten over de vloer, omdat je in Wallonië je wagen enkel op afspraak kan laten keuren. De autokeuring vraagt geduld en zegt er alles aan te doen om de achterstand van de coronacrisis weg te werken. Een uniform keuringssysteem voor Vlaanderen en Wallonië zou ook een oplossing kunnen zijn.