Sint-Truiden kapt 18 bomen in Zepperen

Het Jessa Ziekenhuis in Hasselt start een bijzonder project voor moeders die bevallen met een keizersnede. Het gaat om een maatregel die een grote impact heeft op de ontwikkeling van baby's - Aan de vooravond van de begrafenis van Ivana Smit start de Nederlandse justitie een eigen onderzoek naar de verdachte omstandigheden waarin het fotomodel uit Peer om het leven kwam in Kuala Lumpur- Tijdens de eindejaarsfeesten zijn er geen grote alcoholcontroles, maar wie dronken achter het stuur zit, loopt minstens evenveel kans om gepakt te worden- In het jaaroverzicht van de redactie keren we terug naar Riemst, de gemeente die deze zomer een week lang in de ban was van de brand in de grotten van Kanne- En in onze reeks over de Limburgse sterrenrestaurants krijgen we een blik achter de schermen bij De Mijlpaal in Tongeren