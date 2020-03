Sint-Truiden krijgt schakelzorgcentrum

Limburg blijft de zwaarst getroffen regio in België. 1.487 Limburgers hebben intussen positief getest op COVID-19. Dat zijn er 132 meer dan gisteren. De afgelopen 24 uur vielen er 9 slachtoffers te betreuren in onze provincie. Daarmee komt het aantal overlijdens nu op 83 te staan in Limburg. De besmettingsgraad stijgt naar 16: dat wil zeggen dat 160 Limburgers op de 100.000 intussen besmet zijn met het virus. In werkelijkheid ligt het aantal besmettingen in onze povincie nog een stuk hoger, want niet iedereen met symptomen wordt ook getest op het coronavirus. Dat onze regio zo zwaar getroffen wordt, is duidelijk te voelen in de Limburgse ziekenhuizen. Artsen en verpleegkundigen doen elke dag hun uiterste best om het stijgend aantal patiënten op te vangen.