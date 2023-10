Sint-Truiden zet lokpotten in om Aziatische hoornaars te vinden

Het lokaal bestuur Sint-Truiden en de Truiense imkersbond gaan de strijd aan met de Aziatische hoornaar. De wespensoort is aan een serieuze opmars bezig in Vlaanderen. De Aziatische hoornaar is afkomstig uit Zuidoost-China en vormt een bedreiging voor het bijenbestand omdat ze bijen en andere inheemse insecten aanvallen. Via lokpotten op het openbaar domein gaan imkers nu samen met vrijwilligers op zoek naar nesten in Sint-Truiden om deze te laten verdelgen.



"Aziatische hoornaars zijn nauwelijks gevaarlijk voor de mens, behalve wanneer ze voelen dat hun nest bedreigd wordt", vertelt schepen van Dierenwelzijn Mieke Claes. "Voor onze eigen insecten ligt dat anders. Aziatische hoornaars zijn in staat hele bijenkorven leeg te roven. Dat zou een negatieve impact kunnen hebben op onze biodiversiteit. Daarom hebben we een samenwerking afgesloten met de Truiense imkersbond om nesten te spotten en de verspreiding van de Aziatische hoornaar te monitoren."

Actieve opsporing van nesten via lokpotten

"Via 3D-printtechnieken zijn er 2350 vallen gemaakt die via de Limburgse Imkersbond verdeeld worden in de provincie Limburg, onder meer in onze stad. De lokpotten worden op verschillende locaties op het openbaar domein geplaatst: aan verlichtingspalen, boompjes, verkeersborden, in het Speelhof, in het park, in verschillende dorpen.... Er hangt ook een infofiche bij om voorbijgangers te informeren over het nut van dit project", zegt schepen Mieke Claes.

"Met de wiekpotten worden Aziatische hoornaars gespot en gemerkt om de locatie van het nest te kunnen bepalen. We kleuren de hoornaars met verf en laten ze daarna weer vrij. Na een tijdje keert de gekleurde hoornaar weer naar de lokpot. Op basis van de vliegrichting en de retourtijd maken we een berekening en inschatting van de locatie van het nest Aziatische hoornaars. Vervolgens gaan we op zoek naar het nest en over tot melding voor verdelging", vertelt Patrick Bosloirs, voorzitter van de Bieëntelers Sint-Truiden en omstreken.

Donker lichaam met gele poten

Aziatische hoornaars zijn groter dan gewone wespen en kleiner dan de Europese hoornaars. Je herkent ze aan hun donkere kop en bovenlichaam en bleke, gele poten. Als je denkt een Aziatische hoornaar gezien te hebben, dan meld je dit bij Vespa-Watch via www.vespawatch.be. Vespa-Watch is het Vlaams meldpunt voor Aziatische hoornaars. De melding zal daar gevalideerd en geregistreerd worden. Ook een nest kan je hier doorgeven.

Een nest bij je thuis

Een nest bij je thuis kan gevaarlijk zijn, probeer deze niet zelf te verwijderen maar schakel een specialist in. Je kan dit ook doorgeven aan de hulpverleningszone Zuid-West Limburg. De verdelging van een nest of het onschadelijk maken van een nest kost 30 euro. Wil je dat de brandweer in het weekend langskomt, dan betaal je 60 euro. Je vraagt dit aan via www.zuidwestlimburg.be of via 011 24 88 01.