Sluikstorten blijft hardnekkig probleem in Sint-Truiden

Het lokaal bestuur van Sint-Truiden blijft strijd voeren tegen de sluikstort in de stad. Tussen 1 januari en begin april schreven de vaststellers in totaal 52 GAS bestuurlijke verslagen uit op het openbaar domein.

Zwerfvuil ontsiert het straatbeeld en de omgeving. “Wie afval op straat dumpt, beseft vaak niet hoeveel schade dat veroorzaakt: het vervuilt onze leefomgeving, trekt ongedierte aan en bezorgt buurtbewoners een onveilig gevoel”, zegt Gert Stas, schepen van Leefmilieu en Natuur.

Om de problematiek rond sluikstorten aan te pakken, zet het lokaal bestuur in op sensibiliseren, informeren en sanctioneren. Inwoners worden geïnformeerd over de werking van het recyclagepark, sorteerregels en de verschillende mogelijkheden voor afvalinzameling.

“Sluikstorten is geen normaal gedrag. We gaan de pakkans verhogen. Alleen door zowel te informeren als streng te handhaven, kunnen we sluikstorten effectief verminderen. We willen sluikstorters confronteren met hun gedrag en de buurt laten zien dat het ons menens is. Alleen zo kunnen we het sluikstortgedrag doorbreken en onze stad leefbaar houden voor iedereen", zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.