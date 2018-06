SP.A-kopstuk Rob Beenders zet situatie alleenstaanden op agenda van gemeenteraadsverkiezingen

- De verkiezingen in oktober worden een referendum over het voortbestaan van Limburg. Dat zegt CD&V-voorzitter Wouter Beke in een gesprek met onze redactie. Wie voor Limburg is, stemt CD&V. Wie tegen Limburg is, stemt N-VA, zegt Beke. - We hebben het eerste interview met ontslagnemend CEO Stijn Bijnens van investeringsmaatschappij LRM. Het Limburgse middenveld mag mee aan tafel om de toekomst van de LRM uit te tekenen. - De samenstelling van de Limburgse bevolking verandert razendsnel. Binnen enkele jaren is 1 op 3 gezinnen alleenstaand. Vandaag worden singles door het beleid nog al te vaak gediscrimineerd. - En in een nieuwe TVL-reeks blikken we vooruit op de opening van het Hotel Rentmeesterij in Alden Biesen.