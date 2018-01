De nieuwjaarsrecepties volgen elkaar in sneltempo op, maar één ervan was gisteren toch wel heel bijzonder. Het was namelijk de eerste keer dat de inwoners van Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode samen klonken op het nieuwe jaar. Zo'n 2000 inwoners van de toekomstige fusiegemeente Oudsbergen deden dat voor de Commanderij in Gruitrode. En kregen ondermeer een indrukwekkende lasershow voorgeschoteld.