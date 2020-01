Spectaculaire beelden: afbraak school in centrum van Beringen

Wolvin Noëlla komt net zoals wolvin Naya en wolf August uit Duitsland. Dat blijkt uit het laatste onderzoek van het INBO. DNA bewijst ook met bijna 100 procent zekerheid dat wolvin Noëlla eerst in de Antwerpse Kempen rondliep, alvorens ze naar Limburg kwam. Wolvin Noëlla trok via Balen, waar ze op tweede kerstdag nog een schaap doodde, naar het territorium van wolf August, in Leopoldsburg. Op negen januari werd het koppel voor het eerst samen gefotografeerd. Wolvin Noëlla is trouwens niet verantwoordelijk voor de dode wallabys in Paal. Dat is naar alle waarschijnlijkheid het werk van een vos geweest. Over een derde Limburgse wolf kan het INBO nog geen uitsluitsel geven. Er is een sterk vermoeden dat er zich een derde wolf begeeft in de zone tussen Bree en Lanaken, maar tot nu toe is daar nog geen hard DNA-bewijs voor gevonden.