Stad Beringen start inzamelactie voor vrouwen die geen menstruatieproducten kunnen kopen

In het kader van Internationale Vrouwendag op 8 maart, lanceert stad Beringen de campagne ‘Menstruatieproducten zijn geen luxe, maar een noodzaak'. Voor meisjes en vrouwen die geen maandverband of tampons kunnen kopen, organiseert de stad een inzamelactie.

Het blijft voor veel meisjes én vrouwen een extra kost die ze liever niet hebben. Burgemeester Thomas Vints – bevoegd voor armoede – bevestigt de armoedeproblematiek: "Uit onderzoek van Caritas blijkt dat 1 op de 8 meisjes en vrouwen in Vlaanderen tussen 12 en 25 jaar soms niet genoeg geld heeft om maandverbanden en tampons te kopen. Voor meisjes en vrouwen die in armoede leven, loopt het op tot bijna 1 op de 2. Om die drempel te verlagen, en hen de levensnoodzakelijke producten te geven, organiseert onze vrouwencontactgroep be-WOMEN een inzamelactie."

Menstruatie mag geen taboe zijn

De campagne die aan de inzamelactie gekoppeld is, spreekt voor zich. "We fotografeerden 8 vrouwen, met als inspiratie bekende schilderijen met een vrouw in de hoofdrol. De accessoires vervingen we door tampons, maandverbanden, etc. Op deze manier creëerden we een beeld dat blijft nazinderen, gebrand staat in het geheugen en zo een bepaalde actie teweegbrengt. Bovendien willen we als stad een voorbeeldfunctie geven en duidelijk maken dat menstruatie geen taboe moet zijn, aangezien deze producten essentieel zijn voor het fysiek en mentaal welzijn van vrouwen en meisjes," zegt schepen van samenleven Hilal Yalçin.

Meisjes en vrouwen die geen, of niet voldoende, menstruatieproducten kunnen kopen, belanden in een dubbel taboe. "De druk die de menstruatie-armoede legt op meisjes en vrouwen is immens. Fysiek zoeken ze naar andere oplossingen die absoluut niet effectief zijn en zelfs schadelijk kunnen zijn voor hun lichaam. Daarnaast schermen ze zich af van de buitenwereld, ze gaan niet naar school, spreken niet met vrienden af, noem maar op. Om meisjes te beschermen tegen deze onzekerheden, willen we ons engageren om hen – op een laagdrempelige manier – te ondersteunen waar dit kan", aldus schepen Yalçin.

Doneer menstruatieproducten

Om deze meisjes en vrouwen te steunen kan je tijdens je bezoek in een van de deelnemende winkels menstruatieproducten kopen en doneren. Deze winkels zorgen voor een bak/winkelkar. In het stadhuis en de bib vind je ook een doos voor de donatie. De vrouwencontactgroep zorgt er dan voor dat jouw donaties terechtkomen bij Sint-Vincentius, die deze verdelen via de voedselpakketten.

Waar je menstruatieproducten kan doneren vind je hier: www.beringen.be/stop-menstruatiearmoede