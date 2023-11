Steegen & Raskin trekken als Team Burgemeester naar kiezer in Bilzen-Hoeselt

- Een 22-jarige man uit Heusden-Zolder riskeert vijf jaar cel voor de brandstichting in een oud winkelpand in Beringen waarbij twee brandweermannen om het leven kwamen. Het werd een zeer emotionele dag voor de nabestaanden.- Lydia Peeters verdedigt het nieuwe mobiliteitsplan van De Lijn in Limburg. Ze geeft toe dat er minder lijnen en bushaltes zullen zijn, maar de bediening wordt volgens haar wel beter.- De stad Genk zet naast de huidige trajectcontroles een extra mobiele flitspaal in om hardrijders te betrappen.- Bruno Steegen en Werner Raskin trekken als Team Burgemeester naar de kiezer in Bilzen-Hoeselt.- En in het basketbal ontvangt leider Limburg United vanavond Antwerp Giants in een uitverkochte Alverberg.