Stijn Stijnen ontslagen bij Sporting Hasselt

Stijn Stijnen is niet langer trainer van Sporting Hasselt. De club uit de eerste amateurliga nam vanavond die beslissing op een uitzonderlijke raad van bestuur. Waarom Stijnen moet vertrekken, is nog niet duidelijk. Tot voor kort was Stijnen zelf nog voorzitter van Sporting Hasselt. Maar halverwege januari werd Bart Casters, tot dan voorzitter ad interim, officieel voorzitter.

Ex-Rode Duivel Stijn Stijnen sprong in 2011 Hasselt te hulp toen het in vereffening ging. De voormalige jeugdspeler van Sporting Hasselt werd begin 2012 voorzitter. Stijnen hielp Hasselt, eerst als voorzitter en daarna als trainer, aan twee promoties. Daardoor komt de club nu uit in de eerste amateurliga. Zijn populariteit bij de supporters is dan ook groot. Vraag is hoe zij op dit ontslag zullen reageren.

Afgelopen zaterdag pakte Sporting Hasselt nog een belangrijke driepunter in de strijd om het behoud in de eerste amateurliga. Het won met 2-0 van Dender en staat voorlopig 12de. Vorige week werd Stijn Stijnen nog voor acht maanden geschorst door de KBVB. Stijnen aanvaardt de schorsing maar overweegt wel gerechtelijke stappen tegen de scheidsrechter zelf omdat hij gelogen zou hebben in zijn verslag.

