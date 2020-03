Storm Jorge richt heel wat schade aan in het zuiden van Limburg

Het Coronavirus komt heel dichtbij. Een Duitse Coronapatiënt uit een gemeente op amper 25 kilometer van Maaseik, ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De man was onlangs nog op bezoek in Nederlands Limburg maar het ziet er naar uit dat hij verder niemand heeft besmet.De kans is reëel dat het Coronavirus binnenkort opduikt in onze provincie. Dat zegt expert Deborah Steensels van het ZOL. We mogen het risico niet minimaliseren, maar er is geen reden tot paniek.De doodrijder van Heusden-Zolder is aangehouden. De man wordt verdacht van het opzettelijk aanrijden van een vrouw.De Universiteit Hasselt ontwikkelt de zonnepanelen van de toekomst.En zaterdag kunnen ook schrikkelkinderen voor het eerst in vier jaar nog eens hun verjaardag vieren. Wij spraken met een meisje uit Opglabbeek dat twijfelt of ze 16 jaar of 4 jaar oud is en met een 40-jarige Maasmechelaar die pas voor de tiende keer verjaart.