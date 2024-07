19,9% van het grondgebied van Heusden-Zolder bestaat uit huisvesting en dat is nergens anders in onze provincie zo veel. Dat blijkt uit cijfers van statistiekbureau Statbel. In Heusden-Zolder werden er in de afgelopen 10 jaar meer dan 1000 bouwvergunningen afgeleverd. Dat is ook niet abnormaal zegt burgemeester Borremans, want Heusden-Zolder heeft geen grote industrie of landschapsgebieden zoals andere gemeenten, klinkt het. Toch komt er kritiek op de cijfers omdat veel nieuwbouw zorgt voor extra verharding, maar burgemeester Borremans bevestigt dat de gemeente genoeg inzet op ontharding en dat de doelstellingen zullen worden gehaald in zijn gemeente.