Bart Somers, de minister van Samenleven en Binnenlands Bestuur heeft het in onze studio over de voordelen van fusiegemeenten. "Er is nood aan een opschaling van de lokale besturen. Als we die lokale besturen in de toekomst meer verantwoordelijkheid willen geven, dan moeten die gemeenten ook in staat zijn om die op te pikken. En dat wordt voor de kleinere gemeenten moeilijk," zegt Somers. Lokale besturen kunnen op heel veel maatschappelijke domeinen echt het verschil maken, volgens minister Somers. "Kijk nu maar naar de coronacrisis: achterstand in het onderwijs aanpakken, of lokale contact tracing bijvoorbeeld. Of initiatieven rond klimaatverandering. Op dat pad willen we verder gaan. Er moet niet enkel gepraat worden over federale en Vlaamse bevoegdheidsverdelingen. Maar er moet ook gekeken worden of we niet meer bevoegdheden intern kunnen doorschuiven naar de lokale besturen. Vlaanderen is nog steeds te centralistisch georganiseerd. We kunnen aan slagkracht winnen door Vlaanderen en de lokale besturen meer te laten samenwerken."