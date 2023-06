- Noodweer trekt over ons land. Vanavond is Limburg aan de beurt. Lokaal vallen mogelijk tientallen liters per vierkante meter.- Weerman Michel Nulens geeft duiding bij de laatste versie van de buienradar voor onze provincie.- Tine Oyen brengt live verslag uit vanuit Voeren. Daar is de kans op overstromingen het grootst.- De buien in combinatie met onweer zorgen ook in Herk-de-Stad en Halen voor opperste paraatheid.- En gisteren zijn de TVL-Vertellingen gestart die de hele zomer toch voor een beetje humor zorgen. Veerle Malschaert beet in Diepenbeek de spits af.