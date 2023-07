Beter waarschuwen voor een ramp die niet plaatsvindt dan niet gewaarschuwd hebben voor een ramp die wel gebeurt. Zo reageert weerman Michel Nulens op de foute weersvoorspellingen van gisteren die door veel mensen achteraf bekeken werden als onnodige paniekzaaierij. Want het KMI voorspelde zeer zware onweders met hagelbollen van wel 5 centimeter doorsnede. Daardoor werd in Luik muziekfestival Les Ardentes afgelast. Mensen die 100 euro betaalden voor een ticket, werden naar huis gestuurd uit vrees voor zware regenval, felle rukwinden, dikke hagelbollen, wateroverlast en blikseminslagen. In Sint-Truiden werd Fiesta Mundial afgelast. In Genk ging Afro Latino later van start. In Tongeren gingen de Kroningsfeesten wel gewoon door maar pas na crisisoverleg en met een bang hartje. Waar loopt het fout met de weersvoorspellingen? Na de Pukkelpopramp en de niet voorspelde overstromingen van twee jaar geleden, durven weermannen geen risico meer te nemen. Beter een waarschuwing te veel dan één te weinig, is het nieuwe devies.