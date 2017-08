Supermarkten roepen kip terug wegens salmonella

In Ghana is de eerste Afrikaanse baby geboren via de goedkope in-vitrofertilisatietechniek van de Genkse dokter Willem Ombelet van het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk. En dat is een mijlpaal. In Europa zijn er al 89 baby's via deze ivf-techniek geboren. Intussen stijgt de vraag van andere landen om deze goedkope methode toe te passen. Ombelet hoopt daarom mensen zo snel mogelijk te overtuigen om zijn project financieel te ondersteunen.