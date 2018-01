Tankwagen gekanteld na bruusk manoeuvre voorligger Europalaan Genk

- In Lommel werd al voor de derde keer deze maand een grote hoeveelheid drugsafval gedumpt. Politie en parket onderzoeken de zaak. - Een inbrakenplaag in de politiezone Limburg Regio Hoofdstad. Daar vonden de afgelopen dagen 21 inbraken plaats waarvan zeven zelfs in één straat in Herk-De-Stad. - Eén op twee dodelijke slachtoffers bij een woningbrand is ouder dan 65 jaar. Daarom geeft het provinciebestuur een gratis rookdetector aan senioren. - En de wintersolden waren in heel Vlaanderen slecht, behalve in Limburg. In onze provincie werd ongeveer evenveel verkocht als vorig jaar.