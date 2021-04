Nog even meegeven dat er op TV Limburg morgenavond om acht uur een extra live uitzending is van TVL Sportcafé in de aanloop naar de bekerfinale tussen Racing Genk en Standard. Vanmiddag al vertrokken de spelers met de bestickerde bus naar Brussel. Doordat er in het Koning Boudewijnstadion geen supporters toegelaten zijn, waren er veel fans naar de Luminus Arena afgezakt om hun ploeg een laatste keer aan te moedigen voor de bekerfinale.