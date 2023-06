Tine Bollen wordt nieuwe general manager van Kasteel van Ordingen

Tine Bollen volgt Yannick Bouts op als general manager van het Kasteel van Ordingen. De 39-jarige Bilzerse die in Alken woont deed wereldwijd heel wat ervaring op in de hotelwereld. Volgens Bollen is deze kans een kinderdroom die uitkomt.



Het Kasteel van Ordingen groeide enorm onder de leiding van Yannick Bouts. De zaak kreeg het label vijf sterren en restaurant Aurum behaalde een Michelinster. Bouts was nauw betrokken bij het kiezen van zijn opvolger. Yannick Bouts: “Bij de sollicitatie voelde ik meteen dat Tine Bollen de juiste persoon op de juiste plaats was. Ze heeft een ruime ervaring in de hotelwereld, is van de regio en weet mensen vanaf het eerste moment op hun gemak te stellen.”

Tine Bollen heeft heel wat ervaring in de hotelwereld. Zo werkte ze bij Châteauform, een groep van seminarie- en eventlocaties met meer dan 65 kastelen en landhuizen in Europa. Daarna kwam ze terecht bij Martin’s Hotels waar ze onder andere betrokken was bij de opstart van Martin's Rentmeesterij in Bilzen. De voorbije twee jaar werkte ze bij vastgoedontwikkelaar Vestio.

Bollen kijkt er naar eigen zeggen naar uit om op een werkplek te komen met een familiale sfeer, want eigenaar Richard Sleurs, zijn zoon Koen en hun echtgenotes zijn nauw betrokken bij het reilen en zeilen in en rond het kasteel.